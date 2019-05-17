На святом источнике в Белых Берегах происходят «чудеса»
Святой родник в поселке Белые Берега в последнее время тревожит местных жителей, поскольку каждый день там происходят непонятные вещи.
То исток купели закрыт камнем, то в канаве лежат валуны, а еще у водоема много мусора. Эти «чудеса» случаются не только возле родника, но и около него. К примеру, недавно неизвестные сломали макушку одной из елок.
По словам очевидца, такие ситуации – дело рук детворы, с которой родители давно не проводили беседу о правилах поведения в подобных местах.
«Родители, чьи дети балуются на нашем святом источнике, проведите с ними беседу. Мы понимаем, что они дети, но то, что они творят... Ведь вы же отвечаете за их поступки, так придите и уберите за ними хоть раз!» - обратился анонимный автор к жителям поселка.
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