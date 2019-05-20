Брянец с роликом о призраке одержал победу в межрегиональном конкурсе
Житель Брянска Александр Гришин занял первое место в межрегиональном конкурсе сценариев социальной рекламы «Безопасное движение».
Александр Владимирович подготовил видеоролик продолжительностью 1 минута 11 секунд под названием «Призрак в автомобиле». В центре сюжета – водитель, который мчится на автомобиле на огромной скорости и погибает. Момент трагедии в сценарии явно не показан. Об этом можно догадаться – ведь в салоне на заднем сидении находится душа автомобилиста. Слоган работы: «Я уже никогда не вернусь домой, ты еще можешь!».
Второе место получил сценарий под лозунгом «Не будь человеком невидимкой» с песочной анимацией Натальи Смирновой из села Ичалки Республики Мордовия. Художница с помощью такой техники показывает образы водителя, который всматривается в темноту, и пешеходов со светоотражающими элементами на одежде.
Третье место дали Наталье Дудиной из Орла. Ее работа призывает родителей заботиться о детворе и использовать в машине специальное кресло.
Всего на конкурс свое творчество отправили 86 человек из 32 муниципальных образований Орловской, Рязанской, Тверской, Московской, Ивановской, Вологодской, Омской, Самарской, Волгоградской областей, Брянской, Курской, Республики Мордовия и города Москвы. Победителей определяли 11 членов жюри из шести областей.
В 2018-м в России зарегистрировали 168 тыс 99 дорожных аварий, в которых пострадали 124 тыс 853 человека, 18 тыс 214 – погибли.
В Брянске в минувшем году случилось 510 ДТП, в которых 592 человека получили ранения, еще 25 – разбились.
Этот проект, уверены организаторы, был проведен для того, чтобы, приобщив к ситуации не только Госавтоинспекцию, но и общество в целом, поменять подобную тенденцию.
Победителей наградил глава города Александр Хлиманков.
Как заметила член межрегионального конкурса Наталья Новикова, оценивать сценарии, авторы которых – творческие личности, осознающие важность безопасности на дорогах – приятно, поэтому хочется, чтобы подобная реклама как можно больше занимала места в нашей жизни.
Фото - кадр видео.
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