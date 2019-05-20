С начала года в Брянской области ликвидировали 372 несанкционированные свалки

Региональный оператор «Чистая планета» объяснил, кто и как должен заниматься уборкой мест несанкционированного размещения отходов, и какой срок для этого установлен.

Как сообщила руководитель юридической службы оператора Виктория Кытина, состояние земельных участков – ответственность их собственников: муниципалитетов, фирм, компаний, организаций или физлиц.

Свалки, которые образовались и зарегистрированы до 1 января 2019 года, - это накопленный ущерб. Их относят к зоне ответственности муниципальных органов власти, поэтому ликвидируют за счет бюджетных денег.

Относительно несанкционированных свалок, образованных с начала 2019 года, здесь есть определенные правила уборки согласно закону РФ.

При обнаружении новой мусорки регоператор обязан ее зафиксировать, установить собственника, который должен ее ликвидировать. Для этого ему дается месяц, в течение которого он или убирает мусор сам, или заключает договор с оператором. Если за этот срок отходы не убраны, этим занимается региональный оператор.

«Затем он может обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов», - объяснила Кытина.

Всего с начала 2019 года в области регоператор убрал 372 несанкционированные свалки. Работа продолжается, на очереди Навлинский район.

Реформа отрасли стимулирует не только ликвидацию, уверен гендиректор компании Владимир Чашников, однако и появление новых свалок.

Собственникам земли, то ли фирме, то ли муниципалитету, уже нет выгоды иметь мусор на своей территории, поскольку убирать его они будут в сжатые сроки и за свой счет.

По словам Чашникова, управляющие компании, бизнесмены и жители обязаны понимать, что, если они образуют отходы в 50-200 метрах от контейнерной площадки, таким образом обеспечивают дополнительную нагрузку на бюджет УК или муниципалитета, а те вынуждены будут заплатить за уборку.