Поиск по сайту
Поиск по сайту

С начала года в Брянской области ликвидировали 372 несанкционированные свалки

Опубликовано Вчера, 17:02

Региональный оператор «Чистая планета» объяснил, кто и как должен заниматься уборкой мест несанкционированного размещения отходов, и какой срок для этого установлен.

Как сообщила руководитель юридической службы оператора Виктория Кытина, состояние земельных участков – ответственность их собственников: муниципалитетов, фирм, компаний, организаций или физлиц.

Свалки, которые образовались и зарегистрированы до 1 января 2019 года, - это накопленный ущерб. Их относят к зоне ответственности муниципальных органов власти, поэтому ликвидируют за счет бюджетных денег. 

Относительно несанкционированных свалок, образованных с начала 2019 года, здесь есть определенные правила уборки согласно закону РФ.

При обнаружении новой мусорки регоператор обязан ее зафиксировать, установить собственника, который должен ее ликвидировать. Для этого ему дается месяц, в течение которого он или убирает мусор сам, или заключает договор с оператором. Если за этот срок отходы не убраны, этим занимается региональный оператор.

«Затем он может обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов», - объяснила Кытина.

Всего с начала 2019 года в области регоператор убрал 372 несанкционированные свалки. Работа продолжается, на очереди Навлинский район.

Реформа отрасли стимулирует не только ликвидацию, уверен гендиректор компании Владимир Чашников, однако и появление новых свалок.

Собственникам земли, то ли фирме, то ли муниципалитету, уже нет выгоды иметь мусор на своей территории, поскольку убирать его они будут в сжатые сроки и за свой счет.

По словам Чашникова, управляющие компании, бизнесмены и жители обязаны понимать, что, если они образуют отходы в 50-200 метрах от контейнерной площадки, таким образом обеспечивают дополнительную нагрузку на бюджет УК или муниципалитета, а те вынуждены будут заплатить  за уборку.

Фото
 1230
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Верхнем и Нижнем Судках ликвидируют незаконные свалки
  • В Брянской области появятся 400 контейнеров для раздельного сбора мусора
  • В Брянской области работает новая система обращения с твердыми бытовыми отходами
  • Мусорное беззаконие в Брянской области продолжается
  • Свалки в Судках в Брянске уберут по решению суда
    • Новости регионов
    Неправильная эксплуатация автономных источников питания может обернуться бедой
    13:10:53 21-05-2019
    Сегодня большое распространение получили автономные источники питания (АИП). Бензиновые, газовые и дизельные переносные генераторы – незаменимые помощники во многих делах. Однако при их использовании нельзя забывать о правилах электробезопасности, несоблюдение которых грозит бедой.
    Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе «Клиент-Банк»
    13:06:24 21-05-2019
    Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для предпринимателей и юридических лиц. Теперь клиенты Банка могут открыть депозит «Классический on-line» с расширенным функционалом, а также оформить новый депозит «С возможностью расторжения» через систему «Клиент-Банк».
    В Сычевке задержан подозреваемый в покушении на поджог
    09:48:45 21-05-2019
    Полиция завела уголовное дело на 19-летнего парня, который подозревается в покушении на поджог домов.
    В Починковском районе горел Hyuhdai Tucson
    09:40:57 21-05-2019
    21 мая в деревне Стомятка Починковского района произошел пожар, на тушение выезжали огнеборцы 36-й части «Стодолище».
    В микрорайоне Южный случилась авария с участием иномарок
    12:01:51 20-05-2019
    20 мая в микрорайоне Южный города Смоленск произошло ДТП с автомобилями Hundai Getz и Renaut Logan.
    В Сафонове задержана подозреваемая в краже
    11:26:27 20-05-2019
    Сафоновская полиция задержала ранее судимую 42-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже.
    Лента новостей
    Вчера, 17:02
    С начала года в Брянской области ликвидировали 372 несанкционированные свалки
    Вчера, 16:43
    Брянец Андрей Зайцев приковал себя к забору посольства
    Вчера, 16:24
    Брянец с роликом о призраке одержал победу в межрегиональном конкурсе (ВИДЕО)
    Вчера, 15:38
    В Стародубском районе огнеборцы тушили пожар
    Вчера, 14:10
    На святом источнике в Белых Берегах происходят «чудеса»
    Вчера, 13:46
    В Погаре «Машинно-технологическая станция» задолжала работникам 1, 1 млн рублей
    Вчера, 13:29
    Брянцы обсудили в соцсети пернатых «пешеходов»
    Вчера, 12:50
    Резонансное похищение в Новозыбкове: задержана банда опасных преступников
    Вчера, 12:40
    В Брянске на один заброшенный сквер стало больше
    Вчера, 12:01
    Дама из Новозыбкова едва не обвела вокруг пальца сотрудников МВД
    Вчера, 11:13
    В сквере на улице Профсоюзов в Брянске творится «ужас»
    Вчера, 11:01
    В Брянске на Бежицкой случился обвал
    Вчера, 10:29
    Недалеко от Почепа автомобилистка «приземлилась» в овраге
    Вчера, 10:20
    Телецкое озеро облюбовали белоснежные создания
    Вчера, 10:07
    В Бежице осужден правоохранитель, отправивший за решетку невиновного
    Вчера, 09:27
    Жестокое убийство в Клинцах, задержана 39-летняя дама
    Вчера, 09:14
    На Бежицкой в Брянске дама на авто Mercedes-Benz врезалась в столб, пострадал ребенок
    Вчера, 08:55
    В канализацию на Федюнинского провалилась жительница Брянска
    Вчера, 08:47
    В Бежицком районе во время пожара сгорел 50-летний мужчина
    Вчера, 08:00
    В селе Аксинино нашли взрывоопасный предмет
    Вчера, 07:00
    В Советском районе ограничат движение автомобилей
    Вчера, 06:00
    В Брянске даму обвиняют в афере на 1 млн рублей
    20-05-2019, 17:01
    На Московском проспекте в Брянске завершили строительство ливневки
    20-05-2019, 16:46
    Подозреваемый в краже с предприятия задержан в Климовском районе
    20-05-2019, 16:01
    На Набережной в Советском районе появился «шедевр современного искусства»
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 13:05
    Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе «Клиент-Банк» 1
    20-05-2019, 17:03
    Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков 1
    20-05-2019, 12:25
    Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
    17-05-2019, 15:14
    «Ростелеком» предложил умные кассы малому и среднему бизнесу
    17-05-2019, 12:27
    Брянский полумарафон 1
    Актуальные темы
    Новости Общество
    На святом источнике в Белых Берегах происходят «чудеса»
    Происшествия Новость дня
    В Брянске даму обвиняют в афере на 1 млн рублей
    Новости Общество
    В брянском кафе был замечен «шеф-повар Рататуй»
    Общество О главном
    Брянец Андрей Зайцев приковал себя к забору посольства
    Новости Общество
    На Набережной в Советском районе появился «шедевр современного искусства»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    «Амнистия» для нерадивых водителей

    В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» предложил целый год бесплатно смотреть «Wink ТВ-онлайн»

    В Центральной России стартовала акция «Wink ТВ-онлайн» от «Ростелекома» для абонентов «Домашнего Интернета» и «Мобильной связи».
    РЖД новости
    Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков

    Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.

    МРСК новости
    Брянскэнерго предупреждает: охранная зона ЛЭП – место повышенной опасности!

    В целях предотвращения случаев электротравматизма и нарушения электроснабжения потребителей филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах ЛЭП, являющихся местом повышенной опасности.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.