Ночью в Брянске стартовал ремонт проспекта Ленина

С девяти вечера 21 мая в областном центре начали приводить в порядок проспект Ленина.

Напомним, ночью 20 мая в Брянске продолжили фрезерование старого асфальта на Ново-Советской, сейчас работы практически завершили.

Кроме этого, старое покрытие начали снимать и на улице Горбатова. Уже выполнено 80%. В ночь на 22 мая дорожники продолжать демонтаж старого асфальта.

Днем на Горбатова будут продолжать обустраивать тротуары. Помимо этого, пешеходные дорожки отремонтируют на улице Красный Маяк.