В соцсетях обсудили целеустремленного и хозяйственного брянца
21 мая в одном из дворов Бежицкого района очевидцы зафиксировали на фото местного жителя, самостоятельно ремонтировавшего дорогу около дома.
Автор поста Николай Ширяев написал, по всей видимости, мужчине надоело ждать, пока делом займется управляющая компания.
На фото видно, что брянец на грузовике привез все необходимое для ремонта и, взяв лопату, «залатал» ямы.
«Вот такие в Бежице люди живут! Захотел хорошую дорогу, сам и отремонтировал», - поделился Ширяев.
Пользователям сети такой поступок горожанина пришелся по душе и они поблагодарили его. Некоторые брянцы отметили, что за подобные действия могут и оштрафовать.
«Красавчик автор, что выложил. Теперь властям будет легче найти его, чтобы оштрафовать за порчу дорожного полотна», - добавил Кирилл Макаров.
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