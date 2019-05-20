В Отрадном брянцев удивило ноу-хау на дороге

В селе Отрадное на одной из дорог появилось ноу-хау, комментарии по этому поводу уже опубликованы в соцсетях.

Речь идет о «лежачих полицейских». На фото видно, что сделана искусственная неровность из дерева, уложена криво и уж очень неровно.

«Вот такие у нас лежачие полицейские в Отрадном», - поделился автор.

Пользователи, увидев снимок «полицейского», пришли к выводу, что он быстро сгниет.