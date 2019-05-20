В Отрадном брянцев удивило ноу-хау на дороге
В селе Отрадное на одной из дорог появилось ноу-хау, комментарии по этому поводу уже опубликованы в соцсетях.
Речь идет о «лежачих полицейских». На фото видно, что сделана искусственная неровность из дерева, уложена криво и уж очень неровно.
«Вот такие у нас лежачие полицейские в Отрадном», - поделился автор.
Пользователи, увидев снимок «полицейского», пришли к выводу, что он быстро сгниет.
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