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В Новозыбкове директору управляющей компании досталось от прокурора

Опубликовано Сегодня, 12:17

Прокурор Новозыбковского района проверил, насколько  соблюдается закон в сфере обращения с отходами производства управляющей компанией.

Как показала проверка, во время эксплуатации  ООО «Управляющая компания» полигона твердых бытовых отходов возле села Манюки не производит сортировку отходов. Кроме этого, она не обрабатывает ходовую часть мусоровозов, которые выезжают с территории, не обеспечивает технологический цикл по изоляции мусора.

Также выяснилось, что прилегающая к полигону территория засорена бытовыми отходами по всему периметру.

Прокуратура завела на директора «Управляющей компании» административное производство по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления» и оштрафовала на 11 тыс рублей.

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