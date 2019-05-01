Брянские школьницы отмечают конец учебного года по-своему

Житель Брянска опубликовал в соцсети фото, на котором запечатлены две школьницы на мусорке; история произошла в одном из дворов на улице 22 съезда КПСС.

На снимке видно, что две девочки стоят около контейнера бытовых отходов и разрывают тетради. По словам очевидца Андрея Жарикова, видимо, они так отметили завершение учебы и приближающиеся летние каникулы.

«И разбросали все вокруг контейнера! Родители Вам «5» за воспитание», - написал возмущенный Жариков.

Чуть позже в сети появилась фотография очищенной вокруг мусорного бака территории.

Горожанка Полина Волкова сообщила, что разбросанные листы бумаги убрали, беседу с детьми провели.