В брянскую колонию №2 пытались пронести запрещенные предметы
Сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 задержали молодого человека, который собирался перебросить через ограждение сверток.
В пакете находились два мобильных телефона. Задержанным оказался бывший осужденный, который недавно освободился из этого учреждения.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении.
Доставку телефонов предотвратили по информации, поступившей из оперативного отдела ИК-2.
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