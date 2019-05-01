В Бежице отремонтируют дорогу
22 мая в соцсетях появилась информация о том, что в Бежицком районе Брянска на улице Медведева приведут в порядок дорогу.
Как известно, на этой проезжей части в дождливую погоду, а также после зимы образуются глубокие лужи.
Дорогу собирались отремонтировать еще в 2018 году, но из-за некачественного проекта работы пришлось отложить.
По словам специалистов, по улице Медведева необходима хорошая ливневка, поэтому для этого нужен новый проект и другие средства.
Сейчас в городе готовят проектно-сметную документацию.
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