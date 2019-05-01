В Бежице отремонтируют дорогу

22 мая в соцсетях появилась информация о том, что в Бежицком районе Брянска на улице Медведева приведут в порядок дорогу.

Как известно, на этой проезжей части в дождливую погоду, а также после зимы образуются глубокие лужи.

Дорогу собирались отремонтировать еще в 2018 году, но из-за некачественного проекта работы пришлось отложить.

По словам специалистов, по улице Медведева необходима хорошая ливневка, поэтому для этого нужен новый проект и другие средства.

Сейчас в городе готовят проектно-сметную документацию.

