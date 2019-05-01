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Юные брянцы посоревнуются в конструировании и робототехнике

Опубликовано Сегодня, 15:53

Фестиваль по конструированию и робототехнике среди дошкольных образовательных учреждений Брянска «Робофест32» состоится 24 мая в детском саду №22 «Лесная сказка».

Во время мероприятия пройдет выставка робототехники, где свои работы покажут детссады города.

Педагоги дошкольных учреждений «Маяк» №151, «Юбилейный» №150 и «Светлячок» №116 проведут открытые уроки с детворой, а также расскажут о своем опыте по развитию элементарного программирования у детей старшего дошкольного возраста.

«Педагоги-новаторы из детских садов №130 «Деснянские звёздочки», №5 «Жар-птица», №150 «Юбилейный» и №21 «Десняночка» устроят мастер-классы по организации экспериментально-исследовательской деятельности и представят опыт участия во всероссийских конкурсах», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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