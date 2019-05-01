Юные брянцы посоревнуются в конструировании и робототехнике
Фестиваль по конструированию и робототехнике среди дошкольных образовательных учреждений Брянска «Робофест32» состоится 24 мая в детском саду №22 «Лесная сказка».
Во время мероприятия пройдет выставка робототехники, где свои работы покажут детссады города.
Педагоги дошкольных учреждений «Маяк» №151, «Юбилейный» №150 и «Светлячок» №116 проведут открытые уроки с детворой, а также расскажут о своем опыте по развитию элементарного программирования у детей старшего дошкольного возраста.
«Педагоги-новаторы из детских садов №130 «Деснянские звёздочки», №5 «Жар-птица», №150 «Юбилейный» и №21 «Десняночка» устроят мастер-классы по организации экспериментально-исследовательской деятельности и представят опыт участия во всероссийских конкурсах», - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Новости регионов
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по депозитам для корпоративных клиентов, открываемым в системе «Клиент-Банк»
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Амнистия» для нерадивых водителей
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Дочерняя структура «Ростелекома» компания Ростелеком-Solar представила аналитический отчет за 2018 год о кибератаках на российские компании. Специалисты Solar JSOC зафиксировали свыше 700 тыс. компьютерных атак, что на 89% больше чем за 2017 год.
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» приступили к осмотру электросетевого хозяйства Брянской области c высоты птичьего полета. С помощью беспилотных летательных аппаратов энергетики проинспектировали состояние ВЛ 10 кВ Погарского, Стародубского Севского, Дятьковского и Унечского РЭС общей протяженностью почти 100 км. Эти участки ЛЭП тянутся через лесной массив, часто заболоченную, труднопроходимую местность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.