На улице Красный Маяк в Брянске установили светодиодные фонари
Теперь на улице Красный Маяк в областном центре будет качественное освещение – там появилось светодиодное оборудование.
Фонари уже стоят на участке от улицы Никитина до Суворова.
В данный момент подрядчик принялся за второй этап: от Суворова до Чернышевского.
Сейчас здесь монтируют изолированный провод, а также кронштейны со светильниками.
Всего установят более 50 фонарей.
Зажечь объекты обещают к концу этой недели.
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