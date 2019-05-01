На улице Красный Маяк в Брянске установили светодиодные фонари

Теперь на улице Красный Маяк в областном центре будет качественное освещение – там появилось светодиодное оборудование.

Фонари уже стоят на участке от улицы Никитина до Суворова.

В данный момент подрядчик принялся за второй этап: от Суворова до Чернышевского.

Сейчас здесь монтируют изолированный провод, а также кронштейны со светильниками.

Всего установят более 50 фонарей.

Зажечь объекты обещают к концу этой недели.