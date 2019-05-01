Глава администрации Гордеевского района получил нагоняй от прокурора

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Сегодня большое распространение получили автономные источники питания (АИП). Бензиновые, газовые и дизельные переносные генераторы – незаменимые помощники во многих делах. Однако при их использовании нельзя забывать о правилах электробезопасности, несоблюдение которых грозит бедой.

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего парня, который подозревается в грабеже.

В Смоленске определился победитель чемпионата по баскетболу. В Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялся финал третьих по счету соревнований «Планета баскетбола – Оранжевый атом». Турнир прошел в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» при поддержке Федерации баскетбола и АО «Концерн Росэнергоатом» во всех муниципальных образованиях Смоленщины.

Более двух тысяч заявлений, поданных жителями России через портал «Светлая страна», обработали энергетики группы компаний «Россети». Ресурс позволяет оперативно связаться с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн.

Так на некоторых объектах по периметру нет отмостка и скамьи для ведер. Навесы со столбами и подъемным механизмом сломаны, у оголовок нет крышек.

Как показала проверка, несколько шахтных колодцев в Творишинском сельском поселении не отвечают требованиям санитарно-эпидемиологических правил.

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