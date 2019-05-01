В Брянске на Набережной творится беспорядок

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят – видимо, эту пословицу некоторые жители Брянска никогда не слышали, поэтому решили устроить на Набережной мусорку.

22 мая в соцсетях появились фото недавно обновленной территории, покрытой бытовыми отходами. На снимках видно, что вдоль лавочек разбросаны бумажки, полиэтиленовые пакеты и органика, хотя рядом стоят урны.

По словам горожан, наверное, некоторым гуляющим по Набержной людям трудно донести мусор до специально созданного места.

«Буквально в пару метрах от детской площадки вот такой ужас. Никакой культуры и воспитания. Куча мусора валяется вокруг. Отдельный вопрос к администрации. Кто должен следить за чистотой набережной и вывозить мусор, чтобы урны не пухли от переизбытка в них мусора?» - прокомментировала Ольга Ульяшина.