Брянский чиновник, осужденный за взяточничество, так и не исправился

Брянская прокуратура приняла участие в заседании Клинцовского горсуда, где рассмотрели ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-руководителя отдела регионального управления имущественных отношений.

Оснований для условно-досрочного освобождения осужденного нет, поскольку данных о его исправлении не имется, считает зампрокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области. С таким мнением согласился суд.

Как известно, ранее Советский райсуд приговорил обвиняемого во получении взяток чиновника к двум с половиной годам в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс рублей, а также лишил его на три года права занимать подобные должност.

Приговор вступил в силу.