Над школами Стародубского района нависла угроза
Дети нескольких школ Стародубского района могут быть подвержены опасности, к такому выводу пришла прокуратура после проверки на тему защищенности образовательных учреждений.
Во время ревизии выяснилось, что в школах охрана осуществляется не специализированными организациями. Нет пропускного режима, а значит, отсутствует постоянный контроль и предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Прокурор подал в суд иски на учреждения образования, чтобы обязать руководство организовать пропускной режим.
Требования удовлетворены.
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