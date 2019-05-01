Над школами Стародубского района нависла угроза

Дети нескольких школ Стародубского района могут быть подвержены опасности, к такому выводу пришла прокуратура после проверки на тему защищенности образовательных учреждений.

Во время ревизии выяснилось, что в школах охрана осуществляется не специализированными организациями. Нет пропускного режима, а значит, отсутствует постоянный контроль и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Прокурор подал в суд иски на учреждения образования, чтобы обязать руководство организовать пропускной режим.

Требования удовлетворены.