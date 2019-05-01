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Брянца наказали за «выращивание» сорняков

Опубликовано Сегодня, 12:39

Сотрудники брянского Россельхознадзора провели проверку земельного участка, принадлежащего предпринимателю в Выгоничском районе, и обнаружили нарушения.

Во время ревизии специалисты выяснили, что 3, 7 гектаров земли заросли сорняками и кустарниками.

В итоге собственника привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Ему выдали предписание и установили срок, в течение которого он должен устранить нарушения.

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