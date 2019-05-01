В Брянске ожидается гроза

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего парня, который подозревается в грабеже.

В Смоленске определился победитель чемпионата по баскетболу. В Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялся финал третьих по счету соревнований «Планета баскетбола – Оранжевый атом». Турнир прошел в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» при поддержке Федерации баскетбола и АО «Концерн Росэнергоатом» во всех муниципальных образованиях Смоленщины.

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Уголовное дело 35-летней жительницы Вязьмы рассмотрит по существу суд, женщину обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Ночью будет без осадков. Кроме этого, прогнозируется туман.

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