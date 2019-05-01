В Брянске обнаружена мрачная арка

В областном центре есть такие места, где находиться страшно не только в темное время суток, но и днем.

Речь идет о доме с аркой на Набережной. Брянец Максим Киселев опубликовал в одной и соцсетей фото здания, состояние которого и надписи на стенах леденят душу.

«Набережная. Гетто в центре Брянска. Слабонервным не читать», - поделился Максим Киселев.