Брянские подростки в первый месяц лета смогут заработать более 4 тыс рублей

Летние каникулы для брянской детворы пройдут с пользой – более 750 подросткам в областном центре найдут временные рабочие места.

Речь идет о несовершеннолетних от 14 до 18 лет.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 334 места займут «трудные» дети или те, кто находится в сложной жизненной ситуации.

Работы хватит всем, говорят чиновники, больше всего руки нужны будут в благоустройстве пришкольных территорий: на поливке цветов, прополке клумб.

Срок трудоустройства подростков один месяц — с 1-го по 30-е июня. Зарплата школьников - более 4 тысяч рублей. При этом трудиться они будут не более 2,5 часов в день.

Кроме обустройства пришкольной территории, запланированы места на предприятиях. Их получат 87 школьников. Речь идет о таких организациях как «Термотрон-завод», «Дорожное управление» города, муниципальное предприятие «Жилкомсервис» в Бежицком и Фокинском районах, Брянский камвольный комбинат.