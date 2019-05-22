В Сураже появился «подземный пешеходный переход»

Непогода с проливными дождями, которая нагрянула 22 мая в регион, натворила дел: в областном центре от сильного ветра попадали деревья, райцентр Навля едва не ушел под воду, а вот в Сураже практически разрушился автомобильный мост.

Фото опубликовал в соцсети анонимный очевидец. На снимке видно, что часть моста провалилась вместе с асфальтом.

Брянцы, увидев ситуацию, заметили, мол, неизвестно, как этот объект держится, по нему не только ездить, но и ходить страшно.

«Это подземный пешеходный переход, видимо», - пошутил Юрий Поливода.