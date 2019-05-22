В Севске пойдут под суд трое операторов подпольных залов азартных игр

Севский райсуд рассмотрит по существу уголовное дело трех местных жительниц, которые обвиняются в незаконном проведении азартных игр.

В отношении обвиняемых избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Прокурор района утвердил обвинительное заключение.

Согласно версии следствия, трое безработных женщин трудоустроились операторами в игровой зал, где вступили в сговор с преступниками. Они допускали клиентов в зал азартных игр, принимали деньги, включали автоматы. Средства клиентов оставались в кассе, раз в неделю оттуда их забирали организаторы бизнеса.

Вся эта деятельность происходила в одном из домов Севска, где были установлены семь компьютеров, подключенных к сети Интернет.