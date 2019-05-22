Глава администрации Погарского района получил нагоняй от прокурора за свалку

Более двух тысяч заявлений, поданных жителями России через портал «Светлая страна», обработали энергетики группы компаний «Россети». Ресурс позволяет оперативно связаться с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн.

Уголовное дело 35-летней жительницы Вязьмы рассмотрит по существу суд, женщину обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

24 мая в поселке Хиславичи на улице Запольной случилось возгорание, на место выезжали спасатели 49-й части.

24 мая в областном центре на перекрестке Твардовского и Тенишевой случилась авария с участием трамвая и иномарки Mersedes.

Банк УРАЛСИБ вошел в список финалистов (Топ-20) премии Business Online Banking 2019 в странах СНГ и Кавказа. Банки были номинированы и оценены на основании анализа функционала Интернет-банков для представителей малого и среднего бизнеса, с учетом потребностей клиентов этого сегмента в финансовых и нефинансовых услугах.

Как показала проверка, на участке гослесфонда «Унечское лесничество», которое арендует ООО «ЛатИнвест» и около домовладения по улице Веркеевка Погарского района размещены несанкционированные свалки.

Природоохранный прокурор проверил информацию, опубликованную в одном из местных СМИ под названием «В Погаре сосновый лес превратили в свалку».

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Разграничение рекламы и объявлений В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама и информации, размещенной на сайте бесплатных объявлений. На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, в чем отличие этих понятий, и к какой информации распространяются положения Федерального закона «О рекламе».

«Ростелеком» за 2018 год отбил более 700 тыс. кибератак на инфраструктуру клиентов Дочерняя структура «Ростелекома» компания Ростелеком-Solar представила аналитический отчет за 2018 год о кибератаках на российские компании. Специалисты Solar JSOC зафиксировали свыше 700 тыс. компьютерных атак, что на 89% больше чем за 2017 год.

Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.

Брянскэнерго за четыре месяца 2019 года взыскало с должников 2,5 млн. руб. за услуги по передаче электрической энергии Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

