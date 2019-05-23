Брянец пытался «купить» полицейских за 50 тыс рублей

Брянская полиция завела уголовное дело на 29-летнего местного жителя, который подозревается в даче взятки.

По ч. 3 статьи 291 УК РФ парню грозит до восьми лет со штрафом до 30-кратной суммы взятки.

По материалам расследования, инцидент произошел 11 мая на улице Тельмана. Полиция обратила внимание на странное поведение автомобилиста на машине Mazda, который передвигался рывками: то набирал, то сбрасывал скорость.

Молодого человека доставили на медосвидетельствование, он сперва согласился, но через время прерывал процесс.

Выяснилось, что мужчина находился под влиянием наркотического средства. На задержанного составили протокол по ч.1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

За уничтожение документа автомобилист хотел вручить правоохранителям взятку в 50 тыс рублей – сверток с деньгами он оставил в патрульном автомобиле, это зафиксировала и нагрудная система видеорегистрации.