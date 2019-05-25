В соцсети опубликовали видео нового опасного развлечения брянских подростков
26 мая в соцсетях опубликовали видео новой опасной игры брянской детворы, ролик обсудили пользователи.
Игру запечатлели на одной из детских площадок на улице Романа Брянского. Суть развлечения в том, что два человека ложатся под качели, еще двое стоят и раскачивают аттракцион.
«Новое развлечение у подростков, называется «психологическая игра», кто испугался - проиграл. Я эту игру остановила, объяснила, чем она может закончиться. Возможно, увидят родители», - поделилась автор ролика.
По словам горожанки Юлии Малиновой, от такого видео сердце замирает, детей необходимо хорошо наказать, чтобы они больше такого не делали.
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