В Брянске на остановке «Больница №4» прохожих ожидает опасность

Остановку общественного транспорта «Больница №4» в городе Брянск необходимо привести в порядок, об этом сообщили очевидцы.

Дело в том, что кровля павильона оторвалась, и, если ее вовремя не убрать, она упадет на прохожих. Последствия, утверждают горожане, могут быть плачевными.

Автор поста и фотографии Наталья Романишко написала: «Куда можно обратиться? При более сильном порыве ветра, он улетит и попадёт или в людей, или кому-то по машине».

Даме посоветовали обратиться в управление автомобильных дорог.