Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске на остановке «Больница №4» прохожих ожидает опасность

Опубликовано Сегодня, 08:45

Остановку общественного транспорта «Больница №4» в городе Брянск необходимо привести в порядок, об этом сообщили очевидцы.

Дело в том, что кровля павильона оторвалась, и, если ее вовремя не убрать, она упадет на прохожих. Последствия, утверждают горожане, могут быть плачевными.

Автор поста и фотографии Наталья Романишко написала: «Куда можно обратиться? При более сильном порыве ветра, он улетит и попадёт или в людей, или кому-то по машине».

Даме посоветовали обратиться в управление автомобильных дорог.

Фото
 730
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В канализацию на Федюнинского провалилась жительница Брянска
  • В Брянске около остановки «Мечта» над прохожими нависла угроза
  • На остановке на Романа Брянского сорвало крышу
  • На мосту около станции «Брянск-2» прохожих подстерегает опасность
  • В Брянске на остановке «Больница» человеку стало плохо в автобусе
    • Новости регионов
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
    11:25:44 24-05-2019
    Банк УРАЛСИБ вошел в список финалистов (Топ-20) премии Business Online Banking 2019 в странах СНГ и Кавказа. Банки были номинированы и оценены на основании анализа функционала Интернет-банков для представителей малого и среднего бизнеса, с учетом потребностей клиентов этого сегмента в финансовых и нефинансовых услугах.
    В Смоленске на Тенишевой произошло ДТП с трамваем и иномаркой
    11:20:59 24-05-2019
    24 мая в областном центре на перекрестке Твардовского и Тенишевой случилась авария с участием трамвая и иномарки Mersedes.
    В Хиславичах горел автомобиль
    11:06:12 24-05-2019
    24 мая в поселке Хиславичи на улице Запольной случилось возгорание, на место выезжали спасатели 49-й части.
    Жительница Вязьмы ответит в суде за хранение запрещенных веществ
    11:10:17 23-05-2019
    Уголовное дело 35-летней жительницы Вязьмы рассмотрит по существу суд, женщину обвиняют в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.
    В Десногорске огнеборцы тушили трактор
    10:56:57 23-05-2019
    23 мая в Десногорске произошел пожар, на место выезжали спасатели 15-й части.
    «Россети» обработали свыше двух тысяч заявок на портале «Светлая страна»
    16:41:58 22-05-2019
    Более двух тысяч заявлений, поданных жителями России через портал «Светлая страна», обработали энергетики группы компаний «Россети». Ресурс позволяет оперативно связаться с поставщиком электрической энергии в режиме онлайн.
    Лента новостей
    Сегодня, 10:26
    Брянец, погубивший в ДТП парня и девушку, предстанет перед судом
    Сегодня, 10:17
    В поселке Белые Берега орудуют вандалы
    Сегодня, 10:04
    Брянец с ограниченными возможностями несколько лет не выходит на улицу (ВИДЕО)
    Сегодня, 09:37
    В Дятькове во время ДТП с мотоциклом Yamaha пострадала 21-летняя девушка
    Сегодня, 08:45
    В Брянске на остановке «Больница №4» прохожих ожидает опасность
    Сегодня, 08:36
    В брянском садовом обществе «Лесная поляна» произошло возгорание
    Сегодня, 08:00
    На Ульянова в Брянске появилась своя «Венеция»
    Сегодня, 07:00
    В Брянске недалеко от озера Керамзитка появилась «достопримечательность»
    Сегодня, 06:00
    В соцсети опубликовали видео нового опасного развлечения брянских подростков (ВИДЕО)
    Вчера, 16:07
    На Грибоедова в Брянске произошло ЧП
    Вчера, 15:51
    В Советском районе во время пожара в 9-этажке эвакуировали жильцов
    Вчера, 15:43
    В Брянском районе во время ДТП разбился водитель «ВАЗа-2110»
    25-05-2019, 11:57
    В Советском районе Брянска иномарка перевернулась на крышу
    25-05-2019, 07:00
    Брянец пытался «купить» полицейских за 50 тыс рублей
    25-05-2019, 06:00
    Брянщина попала в число регионов, выполнивших указ президента о повышении зарплат
    24-05-2019, 17:01
    Глава администрации Погарского района получил нагоняй от прокурора за свалку
    24-05-2019, 16:01
    На Набережной в Брянске 10-летний ребенок получил серьезную травму
    24-05-2019, 16:00
    В Брянске на остановке «Курган Бессмертия» произошло страшное ДТП
    24-05-2019, 15:26
    В Брянске задержаны двое молодых людей с подозрительными свертками
    24-05-2019, 15:03
    В селе Казаново обнаружены боеприпасы
    24-05-2019, 14:01
    В Севске пойдут под суд трое операторов подпольных залов азартных игр
    24-05-2019, 13:25
    Пообещав в качестве награды велосипед, брянец приобщил младшего знакомого к преступлению
    24-05-2019, 13:11
    В Почепе осудили виновника смертельной аварии
    24-05-2019, 12:33
    Брянца, совершившего жестокое убийство, изолировали от общества
    24-05-2019, 12:25
    Экс-президент брянской адвокатской палаты Новиков проведет 2,5 года в колонии
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    24-05-2019, 16:25
    Брянский Губернаторский симфонический оркестр
    24-05-2019, 12:34
    Разграничение рекламы и объявлений 1
    24-05-2019, 11:24
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019 1
    23-05-2019, 11:06
    «Мираторг» запустил производство новой линейки шашлыков из мраморной говядины 1
    22-05-2019, 17:56
    «Гамлет. Коллаж» 1
    Актуальные темы
    Происшествия На дорогах
    В Брянске на остановке «Курган Бессмертия» произошло страшное ДТП
    Общество О главном
    Брянщину ожидает дождливая погода
    Происшествия На дорогах
    В Советском районе Брянска иномарка перевернулась на крышу
    Общество На дорогах О главном
    В Брянске могут ликвидировать 29-ю маршрутку
    Новости Происшествия
    На Набережной в Брянске 10-летний ребенок получил серьезную травму
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Разграничение рекламы и объявлений

    Разграничение рекламы и объявленийВ адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама и информации, размещенной на сайте бесплатных объявлений. На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, в чем отличие этих понятий, и к какой информации распространяются положения Федерального закона «О рекламе».

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» за 2018 год отбил более 700 тыс. кибератак на инфраструктуру клиентов

    «Ростелеком» за 2018 год отбил более 700 тыс. кибератак на инфраструктуру клиентовДочерняя структура «Ростелекома» компания Ростелеком-Solar представила аналитический отчет за 2018 год о кибератаках на российские компании. Специалисты Solar JSOC зафиксировали свыше 700 тыс. компьютерных атак, что на 89% больше чем за 2017 год.

     

     

    РЖД новости
    Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков

    Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.

    МРСК новости
    Брянскэнерго за четыре месяца 2019 года взыскало с должников 2,5 млн. руб. за услуги по передаче электрической энергии

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.