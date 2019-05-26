В детской поликлинике Володарского района едва не разыгрался скандал

Жительница Брянска опубликовала в соцсети пост-жалобу на детскую поликлинику в Володарском районе, женщину возмутили большие очереди в медучреждении.

На фото видно, что в коридоре поликлиники собралась огромная толпа. По словам Анны Тереховой, такая ситуация создалась в субботу.

«Один дежурный врач, и огромная толпа родителей и детей. Приём всего пару часов. Крики, скандал, плачущие дети», - поделилась дама и добавила, хорошо, что заведующая вовремя открыла второй кабинет, а то конфликт в очереди перешел бы в большой скандал.

Напомним, в брянской стоматполиклинике разыгрался скандал.