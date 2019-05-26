В Бежице дама пострадала из-за подростков
В одном из дворов Бежицкого района 26 мая произошла вопиющая ситуация – в своей квартире у окна пострадала дама.
К счастью, страдания были морального характера. Чтобы не держать в себе весь гнев, женщина опубликовала о произошедшем пост в соцсети, где пожаловалась на подростков, которые и стали причиной ее огорчения. По словам горожанки, все случилось под ее окнами, юноши вели себя неприлично, а когда услышали замечание, обматерили ее.
«Малолетки лет по 16 — 17. Пьют, мусор не убирают, матом ругаются на весь двор при детях. Я пыталась два раза сделать им замечание. Они мне сказали: «Закрой окно и иди на…» - поделилась анонимный автор. Жительница Брянска удивилась тому, кто так воспитывает детей.
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