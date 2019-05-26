Экс-начальник управления брянской ветеринарии не разжалобил суд

Брянская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона участвовала в заседании Стародубского райсуда, в котором рассмотрели ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-начальника областного управления ветеринарии.

В суде согласились с мнением помощника прокурора о том, что данных об исправлении чиновника нет, и отказали ему в условно-досрочном освобождении.

Напомним, мужчину осудили за взяточничество по ч. 2 ст. 285 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ на пять с половиной лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме этого, его оштрафовали на 2 млн рублей и на три года лишили прав занимать подобные должности. Приговор вступил в силу.