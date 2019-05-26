В Брянске появился новый способ вымогательства денег у автомобилистов
Брянский автомобилист пожаловался в соцсеть на мошенников, которые оставили на его машине «сюрприз» с письмом.
Чтобы не быть голословным, мужчина опубликовал две фотографии: на первой – сам «сюрприз» на колесе автомобиля, на второй – послание.
Аферисты «поздравили» брянца с полным приобретением кодового навесного замка ценою 2 тыс 500 рублей и сообщили, что для полной покупки с ними необходимо связаться по номеру с помощью СМС. Далее они предупредили владельца не управлять транспортом с замков на колесе: «Замок может повредить тормозные колодки на авто, поцарапать диск, нарушит балансировку колеса, будет издавать с трением диска неприятные звуки».
Новый вид вымогательства денег прокомментировали пользователи, посоветовав решить проблему с помощью болгарки. Некоторые горожане порекомендовали обратиться в службу взламывания замков. Также были идеи обратиться в полицию, поскольку афера – это их профиль.
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