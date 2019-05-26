В Брянске задержаны преступники, похищавшие контейнеры для раздельного сбора мусора

В Бежицком районе в пятницу, 24 мая, на контейнерной площадке двое ранее судимых мужчин совершили преступление; они задержаны, и им грозит срок.

В колл-центр регионального оператора «Чистая планета» о краже сетчатого ящика для раздельного сбора бытовых отхода сообщила местная жительница. Она видела, как двое незнакомцев несли похищенный контейнер. По адресу сразу прибыли работники отдела безопасности компании. Как оказалось, воры уже успели продать украденное, и покупательница поставила его в гараж, последней они сообщили, что взяли ящик у приятеля, державшего голубятню.

Полиция задержала преступников.

Подозреваемым «светит» до трех лет.

Бдительную даму, которая сообщила о происшествии региональному и сняла на камеру все происходящее, ждет ценный сюрприз от компании «Чистая планета».

Регоператор по обращению с ТКО не раз сообщал правоохранителям о том, что новые контейнеры для раздельного сбора отходов крадут и ломают.