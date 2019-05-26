В брянском магазине 16-летнему парня приглянулась бутылка коньяка

Брянская полиция завела уголовное дело на 16-летнего местного жителя, который подозревается в грабеже.

Юноше грозит по части 1 статьи 161 УК РФ до четырех лет.

История случилась в магазине самообслуживания в Фокинском районе. В торговый зал забежал молодой человек, взял с полки бутылку коньяка и пробежал мимо кассы, не заплатив за нее. Грабителя сотрудники не догнали.

Парня задержали в тот же день сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних районного отдела полиции. Как оказалось, он привлекался к уголовной ответственности ранее. Спиртное у него изъяли.