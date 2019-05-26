В Рогнединском районе «Агрогородок «Вороновский» задолжал зарплату 39 работникам

Прокуратура Рогнединского района проверила, насколько исполняется трудовой кодекс в организации «Агрогородок «Вороновский».

Как показала проверка, руководство общества нарушило статьи 22, 136 и задолжало 39 работникам свыше 115 тысяч рублей.

На гендиректора внесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, его направили в Госинспекцию труда для рассмотрения по существу.

В интересах сотрудников АО «Агрогородок «Вороновский» прокурор района направил в суд 39 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате.

Суд удовлетворил требования.