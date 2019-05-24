В Володарском районе кони «впали в детство»

Жительница Брянска пожаловалась в соцсеть на лошадей, которые заняли детскую площадку в одном из дворов Володарского района.

На опубликованном фото видно, что около песочницы три коня решили поваляться и погреться на солнце.

«Володарка, детям негде гулять, зато лошади впали в детство», - поделилась Кристина.

Некоторые пользователи такие, как Андрей Пашков, не поддержали пост молодой мамы.

«Детям негде гулять? Им кони мешают? Они настолько опасные животные, что дети не могут быть рядом с ними? А как в маленьких городах живут дети рядом с коровами, козами и лошадьми?» - спросил Пашков.