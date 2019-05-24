В Советском районе полиция задержала странного брянца

В ночь на 28 мая в Советском районе Брянска правоохранители задержали не совсем адекватного водителя.

Видео (присутствуют нецензурные слова, +18) задержания появилось в сети.

Ролик снят практически в темноте и перевернутом виде, его не совсем удобно смотреть. Однако из кадров можно понять, что сотрудники полиции остановили машину, владелец которой вел себя очень странно. Молодой человек постоянно кричал и просил свидетелей позвать настоящих правоохранителей: «Они везут меня убивать!».

Пользователи сети говорят, вероятно, такое поведение говорит о том, что автомобилист перебрал с дозой наркотиков.