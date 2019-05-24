В Белых Берегах ученикам школы №29 больше не угрожает опасность

27 мая в соцсетях появилась информация о том, что в поселке Белые Берега около школы №29 убрали опасный столб.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на аварийную электроопору у этого учебного учреждения

«Нас слышат. Опасный столб возле 29-й школы демонтировали», - поделился анонимный автор.

По словам Михаила Шпакова, такая реакция на проблему от местной администрации – это заслуга СМИ.