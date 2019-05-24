В соцсетях обсудили «Брянск в другом измерении»

В Брянске появилось уникальное по своей красоте место, его запечатлела на фото очевидец и опубликовала в соцсети.

Речь идет о невероятном по своей оригинальности ландшафтном дизайне двора около высотки №11 а на улице Федюнинского.

«Не поверишь, но это Брянск! В 10 микрорайоне», - прокомментировала Мария Лазухина.

Горожане, увидев снимок в сети, пришли в восторг.

Анатолий Фалалеев назвал его так: «Брянск в другом измерении».