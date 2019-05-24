Брянские пограничники отмечают профессиональный праздник
Ветеранов, защитников границы России поздравило с профессиональным праздником руководство Брянского регионального отделения ЛДПР.
Брянщина – приграничная область, поэтому, уверены руководители регионального отделения ЛДПР, это праздник для многих, кто сейчас охраняет спокойствие, мир и рубежи Родины.
В 2019 году в России отмечают 101 годовщину со дня образования пограничных войск.
Депутат Государственной Думы от Брянской области Борис Пайкин и депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин пожелали всем, кто защищает российские рубежи, крепкого здоровья, успехов на благо государства, достатка и стабильности семьям, надёжных друзей и сослуживцев, везения и удачи.
«Мы уверены, что наша граница на замке. И это залог спокойствия всех жителей Брянщины, всех россиян. Особые слова благодарности ветеранам. Еще раз примите искренние поздравления с Днём пограничника!», - сообщается в письме от руководства областного ЛДПР.
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