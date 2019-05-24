В Брянске на территории колонии №1 задержана «предприимчивая» продавщица
Правоохранители проводят проверки в связи с двумя попытками передачи запрещенных предметов заключенным колоний №1 и №4.
Первый случай произошел в колонии №1. Сотрудники учреждения задержали продавщицу магазина, который расположен на режимной территории. Как оказалось, она передала через окно осужденному два зарядных устройства к мобильному телефону и два USB провода.
Еще один подобный инцидент случился в ИК-4 в поселке Каменка Брасовского района. Там гражданин пытался перебросить через ограждение три свертка с шестью мобильными телефонами, 12 сим-картами, четырьмя зарядными устройствами, двумя аккумуляторными батареями, двумя пачками сухих дрожжей по 100 грамм.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Разграничение рекламы и объявлений
В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама и информации, размещенной на сайте бесплатных объявлений. На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, в чем отличие этих понятий, и к какой информации распространяются положения Федерального закона «О рекламе».
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