В Брянске на территории колонии №1 задержана «предприимчивая» продавщица

Правоохранители проводят проверки в связи с двумя попытками передачи запрещенных предметов заключенным колоний №1 и №4.

Первый случай произошел в колонии №1. Сотрудники учреждения задержали продавщицу магазина, который расположен на режимной территории. Как оказалось, она передала через окно осужденному два зарядных устройства к мобильному телефону и два USB провода.

Еще один подобный инцидент случился в ИК-4 в поселке Каменка Брасовского района. Там гражданин пытался перебросить через ограждение три свертка с шестью мобильными телефонами, 12 сим-картами, четырьмя зарядными устройствами, двумя аккумуляторными батареями, двумя пачками сухих дрожжей по 100 грамм.