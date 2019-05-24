В Брянске у поликлиники №4 был замечен «мастер парковки»

28 мая в областном центре очередной «автохам» попал в объектив фотокамеры очевидца, случай запечатлен по улице Фокина.

На снимке видно, что автомобилист оставил свой транспорт прямо на пешеходной дорожке ооло поликлиники №4.

«Мастер парковки заехал на тротуар. Когда вы будете людьми?» - спросил автор фото у нарушителя.

Пользователи, увидев ситуацию, упрекнули водителя. Однако были и те, кто назвал ябедой автора поста.

Сам же автомобилист объяснил: вынужден был там припарковаться, поскольку привез в медучреждение пожилого человека, которому тяжело передвигаться.