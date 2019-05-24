Поиск по сайту
Поиск по сайту

Недалеко от Городища появились странные дыры

Опубликовано Сегодня, 14:53

В областном центре многие новые дороги быстро разрушаются: к примеру, на улице Брянского фронта во время непогоды размыло дамбу, и вот совсем недавно большие ямы появились на проезжей части на Городищенской горке.

Несколько больших дыр образовалось у подпорной стены после ливней.

Брянцы в соцсетях шутят по этому поводу, мол, по этой дороге прошло стадо слонов, либо выпал метеоритный дождь.

«Вот это качественный прошлогодний ремонт, дорога даже год не продержалась», - прокомментировал Александр Смоленский.

Фото
 780
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске во время ливня размыло дамбу и затопило двор
  • В Брянске недалеко от озера Орлик может случиться экологическая катастрофа
  • Жительница Брянска ищет очевидцев ДТП на Городищенской горке
  • Шестиполосная дорога появится в Брянске от Городища до «Аэропарка»
  • Дорогу на Городище в Брянске готовят к расширению
    •
    Новости регионов
    В Смоленске в сторону «Сортировки» случилось ЧП
    11:20:00 28-05-2019
    28 мая в областном центре в направлении Дома культуры «Сортировка» случилась авария с участием большегруза.
    Смолянин, до смерти избив собутыльника, продолжил застолье
    11:11:20 28-05-2019
    Смоленская полиция завела уголовное дело на 30-летнего мужчину, который подозревается в убийстве.
    На Кутузова в Смоленске сбили мотоциклиста
    11:13:17 27-05-2019
    26 мая в областном центре на улице Кутузова случилась авария с участием мотоцикла Suzuki, пострадал водитель.
    Жительницу Смоленска в подъезде ожидал «сюрприз»
    11:06:32 27-05-2019
    Ранее судимый 29-летний житель Смоленска решил снова вспомнить любимое «ремесло» и совершил преступление в подъезде жилого дома, пострадала дама.
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
    11:25:44 24-05-2019
    Банк УРАЛСИБ вошел в список финалистов (Топ-20) премии Business Online Banking 2019 в странах СНГ и Кавказа. Банки были номинированы и оценены на основании анализа функционала Интернет-банков для представителей малого и среднего бизнеса, с учетом потребностей клиентов этого сегмента в финансовых и нефинансовых услугах.
    В Смоленске на Тенишевой произошло ДТП с трамваем и иномаркой
    11:20:59 24-05-2019
    24 мая в областном центре на перекрестке Твардовского и Тенишевой случилась авария с участием трамвая и иномарки Mersedes.
    Лента новостей
    Сегодня, 15:53
    Круглый сквер начнут пилить этим летом
    Сегодня, 15:51
    В Трубчевске существует удивительное чудо природы
    Сегодня, 14:53
    Недалеко от Городища появились странные дыры
    Сегодня, 14:16
    В Брянске у поликлиники №4 был замечен «мастер парковки»
    Сегодня, 13:37
    В Брянске на территории колонии №1 задержана «предприимчивая» продавщица
    Сегодня, 13:18
    Брянские пограничники отмечают профессиональный праздник
    Сегодня, 12:48
    В Почепе жестокий отец едва не отправил на тот свет 14-летнего сына
    Сегодня, 12:25
    В поселке Локоть орудуют «охотники» за «тапками 13-й»
    Сегодня, 11:46
    В соцсетях обсудили «Брянск в другом измерении»
    Сегодня, 11:34
    В Унече на пожаре в квартире пострадал человек
    Сегодня, 11:26
    В Брянске хозяйка фермы прокрутила махинацию с имуществом
    Сегодня, 10:59
    В Володарском районе чиновница похитила 1 млн 300 тыс рублей
    Сегодня, 10:18
    Брянских таксистов ждут «сюрпризы»
    Сегодня, 09:52
    В Белых Берегах ученикам школы №29 больше не угрожает опасность
    Сегодня, 09:40
    Жители Советского района останутся без воды
    Сегодня, 09:22
    На Ольховской в Брянске Toyota приземлилась в овраге: есть раненые
    Сегодня, 08:54
    В Советском районе полиция задержала странного брянца
    Сегодня, 08:34
    На остановке «Красноармейская» в Брянске образовался транспортный коллапс
    Сегодня, 08:00
    В Володарском районе кони «впали в детство»
    Сегодня, 07:00
    Троих преступников, совершивших похищение брянца, заключили под стражу
    Сегодня, 06:00
    В Брянске экс-правоохранителя признали виновным во взятке на 2 млн 250 тыс рублей
    Вчера, 17:01
    Брянская школа №44 получила от Пайкина гимнастические маты
    Вчера, 16:27
    На улице Романа Брянского загорелась высотка
    Вчера, 16:21
    82-летняя жительница Бежицы «спасла из беды» родственника за 100 тыс рублей
    Вчера, 16:06
    Жена губернатора Брянщины в прошлом году заработала на 285 млн рублей больше, чем в 2017-м
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 13:21
    Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам отправку зарплатных реестров через систему «1C Direct Bank»
    Вчера, 14:46
    «Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи 1
    Вчера, 14:40
    Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019 1
    Вчера, 12:56
    В Брянске состоялось торжественное закрытие Международного Славянского Фестиваля «Театр+» 1
    24-05-2019, 16:25
    Брянский Губернаторский симфонический оркестр
    Актуальные темы
    Общество Происшествия На дорогах
    В Брянске появился новый способ вымогательства денег у автомобилистов
    Происшествия На дорогах
    В Советском районе Брянска иномарка перевернулась на крышу
    Новости Общество
    В соцсети опубликовали видео нового опасного развлечения брянских подростков
    Новости Общество
    В Брянске во время фестиваля Happy cat 14 пушистиков обрели хозяев
    Новости Общество
    В детской поликлинике Володарского района едва не разыгрался скандал
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Разграничение рекламы и объявлений

    Разграничение рекламы и объявленийВ адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама и информации, размещенной на сайте бесплатных объявлений. На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, в чем отличие этих понятий, и к какой информации распространяются положения Федерального закона «О рекламе».

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

    «Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связиС 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.

    РЖД новости
    Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков

    Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.

    МРСК новости
    Брянскэнерго за четыре месяца 2019 года взыскало с должников 2,5 млн. руб. за услуги по передаче электрической энергии

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.