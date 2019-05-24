Недалеко от Городища появились странные дыры

В областном центре многие новые дороги быстро разрушаются: к примеру, на улице Брянского фронта во время непогоды размыло дамбу, и вот совсем недавно большие ямы появились на проезжей части на Городищенской горке.

Несколько больших дыр образовалось у подпорной стены после ливней.

Брянцы в соцсетях шутят по этому поводу, мол, по этой дороге прошло стадо слонов, либо выпал метеоритный дождь.

«Вот это качественный прошлогодний ремонт, дорога даже год не продержалась», - прокомментировал Александр Смоленский.