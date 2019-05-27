В Трубчевске существует удивительное чудо природы

Жительница Трубчевска, любящая природу родного края, решила опубликовать в соцсети фотографии невероятно красивого места, расположенного в райцентре.

Речь идет о шикарном дендропарке. Ирина Федичева говорит, весной этот уголок особенно прекрасен, поэтому грех было не запечатлеть пору, в которой пребывает удивительное чудо природы.



«Без слов ясно, что руководство города и жители относятся к нему с трепетной любовью. Деревья - загляденье, цветы - чудесны. Кто знает хотя бы ещё один парк в Брянской области, ухоженный заботливой любовью?» - поделилась Ирина и добавила, что, если кто—то найдет более шикарное место, пусть запостит снимки.







