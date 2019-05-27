В Брянской области оштрафовали собственников земельных участков

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения в плане земельного законодательства РФ в Брянском и Почепском районах.

Как показала проверка, владельцы земли площадью 7,1 га настолько запустили землю сельхозназначения, что на ней выросли сорняки и кустарники.

На собственников составили админпротоколы по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ и оштрафовали каждого на 20 тысяч рублей. Но деньги виновные лица так и не заплатили.

В итоге было возбуждены административные дела по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, а их материалы направили для рассмотрения по подведомственности в мировые судебные участки.

Судьи признали граждан виновными и назначили каждому собственнику штраф в размере 40 тысяч рублей.