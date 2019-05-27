Жители Брянска пришли в ужас от состояния санатория «Деснянские зори»

28 мая в соцсети появились фотографии санатория «Деснянские зори», расположенного в Бежицком районе, состояние заведения вызывает шок.

На снимках видно, что здание находится в упадническом виде: разрушающиеся стены, ступени, особенно поражает вход в санаторий, который огорожен сигнальной лентой.

«Почему так все плохо, так выглядит санаторий «Деснянские зори» в Бежице, просто стыд, и самое главное - стена может рухнуть в любую минуту, а там гуляют дети с родителями и гости санатория!» - поделился автор Сергей Захаревич.

Горожане, увидев фото, пошутили по этому поводу.

«Палка же держит всё. Кот сторожит. Всё в норме. Почти нанотехнологии», - прокомментировал Даниил Селивёрстов.