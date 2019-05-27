В Володарском районе в подъезде дома орудуют «охотники» за металлом

29 мая в соцсетях появилась информация о том, что в одном из подъездов жилого дома в Володарском районе неизвестные сняли почтовые ящики.

Фото опубликовал горожанин Александр Салтыков. На снимке – подъездная стена, на которой висел почтовый ящик, теперь от него остались лишь следы – облезшая краска.

«Ребята, на Володарке начали воровать почтовые ящики, будьте людьми, не позорьтесь, верните! Они же мало весят», - поделился Александр Салтыков.

Некоторые пользователи заметили, во всем виноваты пункты приема металла, куда воры несут украденные почтовые ящики, канализационные люки и прочие металлические предметы.