В Гордеевке чиновников обязали накормить детей с ограниченными возможностями

В школах Гордеевского района детям с ограниченными возможностями не давали даже нормального двухразового питания, об этой ситуации узнала местная прокуратура и приняла меры.

В итоге порядок обеспечения питания детей прокурор опротестовал. Районная администрация рассмотрела и удовлетворила документ.

Напомним, в школах Клетнянского района экономили на детях с ограниченными возможностями.