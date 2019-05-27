В Брянске горожан удивила полуобнаженная дама в странной позе

29 мая в соцсетях появилась фотография с полуголой женщиной, загорающей на солнце в не очень удобной позе; брянцы охотно обсудили увиденное.

Снимок опубликовал житель Брянска Павел Патрушев. Горожан больше всего удивило то, что дама лежит кверху тазобедренной частью. Пост в течение одного только часа набрал свыше 10 тыс просмотров.

«Я, конечно, все понимаю, загар, все такое, но это перебор», - прокомментировал Павел Патрушев.

Многие пользователи посоветовали автору больше не вмешиваться в личное пространство отдыхающих, а заниматься своей жизнью.