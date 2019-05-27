В Брянске дикие создания атаковали детскую площадку

В областном центре одну из игровых площадок облюбовали дикие собаки, местные жители жалуются, что животные постоянно нападают на детвору.

По словам анонимного очевидца, псы разместились около песочницы. Там они спят, ходят в туалет, а когда на площадке появляются дети, то звери не против их покусать.

Горожане в этой ситуации обвинили зоозащитников.

«Из-за них не стали усыплять собак, теперь их отлавливают и через два месяца выпускают на то же место, а дальше все как прежде», - прокомментировал брянец.

Кроме этого, масла в огонь, по мнению пользователей сети, подливают пенсионерки, которые кормят бродячих животных.