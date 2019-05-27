Четырехэтажка на улице Транспортной в Брянске может разрушиться

Жители Брянска пожаловались в соцсети на состояние четырехэтажного дома №2 на улице Транспортной.

Дело в том, что здание пришло в упадок и со временем может разрушиться, если срочно не принять меры.

«Ступени отошли, лутки от бетона живут своей жизнью, вонь невыносимая, уже из-под дома ручейки бегут. Было много жалоб всюду, а толку нет», - объяснила автор.

Брянцы посоветовали обратиться в прокуратуру.