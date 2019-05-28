В Брянске на крыше заметили контейнер для мусора

29 мая в областном центре на крыше одной из пятиэтажек горожанка заметила контейнер для бытовых отходов и запечатлела этот факт на видео, ролик уже в сети.

Автор записи Ника Романова прокомментировала увиденное так: «Мусорка на крыше. Интересно, как она там оказалась? У кого какие предположения?».

Пользователи сперва пошутили по этому поводу, мол, бак поставили для голубей, а потом объяснили автору, что на кровле проводился ремонт, поэтому там инаходится контейнер.